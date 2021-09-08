«Яндекс» запустит осенью тестирование беспилотного такси в Москве

«Яндекс» начнет тестировать беспилотное такси на московских улицах этой осенью. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Такси-беспилотники будут ездить на юге города — рядом со станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Сначала воспользоваться ими получится только у людей, заполнивших анкету.

Отобранные пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go» и доехать на нем, к примеру, до метро, торгового цента или спортзала. «Ясенево — один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны», — отметили в компании.

Беспилотники «Яндекса» ездят по столичным дорогам уже несколько лет, но до недавнего времени за их рулем все равно был обязан находиться человек. В 2021 году вступил в силу закон, который отменяет это ограничение, что позволит беспилотным такси «Яндекса» передвигаться без водителя за рулем в пределах определенной территории.

Беспилотники «Яндекса» тестируются не только на дорогах Москвы, но и в Иннополисе. Прошлым летом замминистра транспорта Алексей Семенов говорил, что беспилотные такси компании могут появиться в столице в 2024 году.