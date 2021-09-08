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В московских школах планируют внедрить систему распознавания лиц

Семён Гудошников
Сегодня в 11:10

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе с городским департаментом науки и образования собираются внедрить в следующем году в столичных школах систему распознавания лиц. Об этом говорится в отзыве главы ДИТ Москвы Эдуарда Лысенко на проект правительственного постановления, в котором предлагается расширить применение биометрии. С документом ознакомился «Коммерсант».

Предполагается, что школьников и учителей образовательных учреждений будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. Установку системы распознавания обосновывают повышением «личной безопасности учащихся и преподавательского состава».

В столичном ДИТ подтвердили возможность применения технологии в школах, но сказали, что говорить о ее внедрении пока преждевременно. Там утверждают, что система в любом случае будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.

Информированный источник «Коммерсанта» заявил, что идея внедрить распознавание лиц в школах поднималась весной на одном из заседаний Совета Безопасности РФ после расстрела в Казани.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что юридических препятствий для реализации инициативы нет — у Москвы статус города с экспериментальным правовым режимом в области цифровых технологий, однако есть опасения за сохранность персональных данных учеников и учителей. «Пока мошенники не изготавливают маски с лицами людей, но это возможно», — предупредил глава Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин.

Еще до расстрела в казанской школе, в июне 2020 года, «Ведомости» со ссылкой на данные Госзакупок писали, что все российские школы собираются оснастить камерами с системой распознавания лиц. В Ростехе информацию тогда не подтвердили, заявив, что в рамках пилота они установили камеры только в 1600 школ, однако системой распознавания они не оснащены.

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