перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В московских школах планируют внедрить систему распознавания лиц 11:10
«Ведомости»: на «Яндекс» совершили крупнейшую кибератаку в истории рунета 11:04
Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей 10:16
«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную 9:58
izvestia_ru/Twitter
В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Погибли два человека Обновлено в 9:53
Курс биткоина упал на 10% после признания его официальной валютой в Сальвадоре 8:58
The Cranberries выпустили клип в память о Долорес О’Риордан. В 2021 году ей могло исполниться 50 лет 1:56
Amazon выпустит документальный фильм о Джастине Бибере 1:06
В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» 0:10
В сети появился новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» Вчера в 23:28
Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта». Cценарий напишет автор «Фаворитки» Вчера в 22:54
«Marvel Россия»/YouTube
Фильм про супергероя Шан-Чи установил рекорд по кассовым сборам в США Вчера в 22:48
«Не учи программирование», «вкладывай в DVD» и еще 12 нелепых советов, которые давали пользователям Вчера в 22:02
Фиби Уоллер-Бридж отказалась от роли в ремейке «Мистера и миссис Смит» Вчера в 21:59
Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом Вчера в 21:38
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Полового воспитания» Вчера в 21:28
Талибы объявили состав временного правительства Вчера в 21:03
Мирзализаде судится с МВД, Ивлеева советует комбо и другие новости дня
Вчера в 20:24 дайджест
Эрмитаж продал NFT своих картин за более чем 32 млн рублей Вчера в 20:21
Луна выпустила клип на песню «Ухажер» Вчера в 19:42
Отключить рекламу

«Ведомости»: на «Яндекс» совершили крупнейшую кибератаку в истории рунета

Виктория Шанина
Сегодня в 11:04

4 и 5 сентября «Яндекс» подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории рунета. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в компании и американскую корпорацию Cloudflare по защите от кибератак.

Другой представитель «Яндекса» отметил, что компания с трудом сдерживает вмешательство хакеров, которое до сих пор продолжается. По его словам, подрядчики проводят расследование, а речь идет «об угрозе инфраструктуре в масштабах страны».

«На „Яндекс“ действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — заявил официальный источник из «Яндекса». Дополнительные подробности не сообщаются.

Гендиректор компании Qrator Labs по противодействию DDoS Александр Лямин предположил, что атаку могли провести через новый ботнет, который маскируется под обычных пользователей. Другой эксперт добавил, что для его организации могли использоваться роутеры латвийской компании MikroTik. Там рассказали о найденной уязвимости в операционной системе.

Вечером 2 сентября мощной DDoS-атаке подверглись крупнейшие российские банки, которые привели к проблемам с проведением платежей и обслуживанием карт. В ВТБ, Сбербанке и Альфа-банке подтвердили факт атаки, но сказали, что их системы продолжают работать в штатном режиме.

Представитель Orange Business Services Ольга Баранова отметила, что кибератаки на российский финансовый сектор продолжаются с 9 августа и их число сопоставимо с августом прошлого года. Самая мощная атака составила 100 гигабит в секунду, добавила она.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить