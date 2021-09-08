«Ведомости»: на «Яндекс» совершили крупнейшую кибератаку в истории рунета

4 и 5 сентября «Яндекс» подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории рунета. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в компании и американскую корпорацию Cloudflare по защите от кибератак.

Другой представитель «Яндекса» отметил, что компания с трудом сдерживает вмешательство хакеров, которое до сих пор продолжается. По его словам, подрядчики проводят расследование, а речь идет «об угрозе инфраструктуре в масштабах страны».

«На „Яндекс“ действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — заявил официальный источник из «Яндекса». Дополнительные подробности не сообщаются.

Гендиректор компании Qrator Labs по противодействию DDoS Александр Лямин предположил, что атаку могли провести через новый ботнет, который маскируется под обычных пользователей. Другой эксперт добавил, что для его организации могли использоваться роутеры латвийской компании MikroTik. Там рассказали о найденной уязвимости в операционной системе.

Вечером 2 сентября мощной DDoS-атаке подверглись крупнейшие российские банки, которые привели к проблемам с проведением платежей и обслуживанием карт. В ВТБ, Сбербанке и Альфа-банке подтвердили факт атаки, но сказали, что их системы продолжают работать в штатном режиме.

Представитель Orange Business Services Ольга Баранова отметила, что кибератаки на российский финансовый сектор продолжаются с 9 августа и их число сопоставимо с августом прошлого года. Самая мощная атака составила 100 гигабит в секунду, добавила она.