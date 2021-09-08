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Курс биткоина упал на 10% после признания его официальной валютой в Сальвадоре 8:58
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Курс биткоина упал на 10% после признания его официальной валютой в Сальвадоре

Виктория Шанина
Сегодня в 8:58

Стоимость биткоина 7 сентября снизилась более чем на 10% — до 46,3 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По информации Bloomberg, это произошло из‑за сбоя в приложении Chivo для расчетов цифровой валютой, разработанного властями Сальвадора.

7 сентября биткоин стал официальной валютой Республики Сальвадор наряду с долларом США. Это первая страна в мире, признавшая токен платежным средством.

Решение было принято еще в июне — за признание биткоина государственной валютой проголосовали 62 из 84 депутатов Законодательной ассамблеи страны. Законопроект инициировал лично президент Сальвадора Найиб Букеле.

Сальвадорцам разрешат указывать цены в биткоинах и платить с их помощью налоги. По словам Букеле, это позволит гражданам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы.

«Это открывает путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития нашей страны», — сказал президент.

Экономисты скептически отнеслись к внедрению биткоина в Сальвадоре. Они считают решение рискованным, ведь валюта с таким нестабильным курсом может навредить и так слабой сальвадорской экономике.

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