The Cranberries выпустила клип в память о Долорес О’Риордан. В 2021 году ей могло исполниться 50 лет

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила клип на песню «Never Grow Old». Он посвящен солистке Долорес О’Риордан, которая скончалась в январе 2018 года. 6 сентября ей исполнилось бы 50 лет. Видео состоит из кадров выступлений группы, интервью и прочих съемок музыкантов. Часть архивных материалов никогда ранее не публиковалась, рассказали участники коллектива.

В память о О’Риордан близкие артистки также составили плейлист из 15 треков The Cranberries. Их можно послушать на музыкальных стриминговых сервисах.