The Cranberries выпустила клип в память о Долорес О’Риордан. В 2021 году ей могло исполниться 50 лет

Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила клип на песню «Never Grow Old». Он посвящен солистке Долорес О’Риордан, которая скончалась в январе 2018 года. 6 сентября ей исполнилось бы 50 лет.
Видео состоит из кадров выступлений группы, интервью и прочих съемок музыкантов. Часть архивных материалов никогда ранее не публиковалась, рассказали участники коллектива.
В память о О’Риордан близкие артистки также составили плейлист из 15 треков The Cranberries. Их можно послушать на музыкальных стриминговых сервисах.
The Cranberries — одна из самых успешных рок-групп в мире, ставшая известной по всему миру в 1990-х годах. О’Риордан стала вокалисткой коллектива через год после его создания, в 1990 году. Она выступала с группой до 2003 года, а затем с 2009 года вплоть до своей смерти в 2018 года.
О’Риордан умерла в январе 2018 года в одном из отелей в Лондоне. По мнению судмедэкспертов, певица утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.