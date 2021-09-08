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Amazon выпустит документальный фильм о Джастине Бибере

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:06

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video 8 октября выйдет документальный фильм «Джастин Бибер: Наш мир». Его снял режиссер Майкл Д. Ратнер. Об этом сообщил Deadline.

Ранее Ратнер уже работал вместе с Бибером. Вместе они сняли сериал «Джастин Бибер: Времена года» для YouTube Originals. Кроме того, Ратнер поставил для певца клип на песню «Intentions», вошедшую в альбом 2020 года «Changes».

Новая картина задокументирует подготовку музыканта к его первому полноценному концерту за три года — новогоднему шоу на крыше отеля «Беверли Хилтон», которое прошло в 2020 году и транслировалось в прямом эфире по всему миру.

«Выступление вживую и общение с моими поклонниками с помощью музыки имеет для меня глубокое значение. <…> Этот фильм документирует напряженное и захватывающее время, подготовку к возвращению на сцену в этот сезон реальной неопределенности», — сказал Бибер.

По словам Ратнера, Amazon Studios — это «идеальный партнер для распространения этого вдохновляющего и приятного фильма». «Убедитесь, что смотрите его с максимальной громкостью», — добавил режиссер.

Продюсерами ленты выступили Майкл Д. Ратнер, Скотт Ратнер, Кфир Голдберг, Энди Минингер, Скутер Браун, Элисон Кайе, Скотт Мэнсон, Дженнифер МакДэниелс, Жюль Ферри, Ник Демура, Рори Крамер, Джиллиан Халтерман и Рик Фейгин.

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