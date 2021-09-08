В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Он предваряет полноценный официальный трейлер, который выйдет 9 сентября.

Сперва на сайте, посвященном новой картине, появился ролик с бегущими вниз зелеными символами. Его, как выяснили пользователи Reddit, создал Майк Эмерсон.

Затем на сайте появилась возможность выбрать синюю или красную таблетку. В зависимости от выбора, пользователь мог увидеть один тизеров. В СМИ утверждают, что содержание роликов, судя по всему, генерировалось индивидуально для каждого из перечня кадров.