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В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:10

В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Он предваряет полноценный официальный трейлер, который выйдет 9 сентября.

Сперва на сайте, посвященном новой картине, появился ролик с бегущими вниз зелеными символами. Его, как выяснили пользователи Reddit, создал Майк Эмерсон.

Затем на сайте появилась возможность выбрать синюю или красную таблетку. В зависимости от выбора, пользователь мог увидеть один тизеров. В СМИ утверждают, что содержание роликов, судя по всему, генерировалось индивидуально для каждого из перечня кадров.

Четвертый фильм франшизы «Матрица», снятый Ланой Вачовски, выйдет в России 16 декабря. С 22 декабря картину можно будет посмотреть на HBO Max. В ней примут участие Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэль Бернхардт.

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