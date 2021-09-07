В сети появился новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2»

В нем Уэнсдей и Пагсли проводят научные эксперименты, а потом случайно поджигают спортивный школьный зал. После этого семейка Аддамс отправляется в путешествие, во время которого встречает эксцентричного дядю Фестера и нового злодея. Последний собирается раскрыть секрет семьи всему миру.

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) поделилась новым трейлером мультфильма «Семейка Аддамс-2». Продолжение анимационной ленты 2019 года выйдет в кинотеатрах 1 октября.

В «Семейке Аддамс-2» звучат голоса Оскара Айзека, Шарлиз Терон, Хлои Грейс Морец, Ника Кролла, Уоллеса Шона, Джейвона Уолтона, Бетта Мидлера и Снупа Догга.

Режиссерами выступили Грег Трирнан и Конрад Вернон, а продюсерами — Даниэль Стерлинг и Элисон О’Брайен. Все они работали над первой частью мультфильма.

Анимационные картины производства MGM — это новое переосмысление культовой серии комиксов о Семейке Аддамс, созданных художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом в 1938 году. Ранее персонажи комиксов становились героями фильмов и сериалов.