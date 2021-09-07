Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта». Cценарий напишет автор «Фаворитки»

Немецкая актриса Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта», сценарий которого напишет автор «Фаворитки» Дебора Дэвис. Об этом сообщил Deadline.
Шоу расскажет историю знаменитой французской королевы. Над постановкой сериала будут работать также сценаристы Луиза Айронсайд, Аврил Э. Рассел и Хлоя Мосс. Режиссерами выступят Пит Трэвис и Джеффри Энтовен.
Помимо Шуле, в сериале снимутся Джек Арчер, Джеймс Пьюрфой, Луис Каннингем, Жасмин Блэкбороу, Гайя Вайс, Марта Келлер и Кристал Шеперд. Продюсерами шоу станут Клод Челли, Од Альбано, Албан Этьен, Стефани Шартре и Кристоф Тулемонд.
Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Их снимут в исторических местах, включая замки Версаля, Во-ле-Виконт, Лезиньи, Шамп, Вуазен, а также на киностудиях в Бри-сюр-Марн.