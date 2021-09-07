Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта». Cценарий напишет автор «Фаворитки»

Шоу расскажет историю знаменитой французской королевы. Над постановкой сериала будут работать также сценаристы Луиза Айронсайд, Аврил Э. Рассел и Хлоя Мосс . Режиссерами выступят Пит Трэвис и Джеффри Энтовен.

Немецкая актриса Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта», сценарий которого напишет автор «Фаворитки» Дебора Дэвис. Об этом сообщил Deadline.

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Помимо Шуле, в сериале снимутся Джек Арчер, Джеймс Пьюрфой, Луис Каннингем, Жасмин Блэкбороу, Гайя Вайс, Марта Келлер и Кристал Шеперд. Продюсерами шоу станут Клод Челли, Од Альбано, Албан Этьен, Стефани Шартре и Кристоф Тулемонд.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Их снимут в исторических местах, включая замки Версаля, Во-ле-Виконт, Лезиньи, Шамп, Вуазен, а также на киностудиях в Бри-сюр-Марн.