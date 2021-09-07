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Фильм про супергероя Шан-Чи установил рекорд по кассовым сборам в США

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:48

6 сентября фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» заработал в американском прокате 18,9 млн долларов, установив лучший показатель понедельника за все время пандемии. Об этом сообщает Deadline.

Сборы киноленты от режиссера Дестина Креттона за понедельник стали 28-ми по величине за все время. «Шан-Чи» опередил «Мстителей» 2012 года (18,8 млн долларов) и уступил «Джуманджи: Зов джунглей» (19,1 млн) и «Темному рыцарю: Возрождение легенды» (19,4 млн).

Общие сборы фильма за четырехдневный праздничный уикенд составили 94,4 млн долларов.

Исполнитель главной роли актер Симу Лю разместил в твиттере свою же стоковую фотографию, для которой он снимался еще до актерской карьеры.

«Я смеюсь над теми, кто думал, что мы провалимся», — написал он.

Он также опубликовал в сторис в инстаграме скриншот с надписью «LOL» поверх ютьюб-роликов о том, что фильм провалится.

© simuliu/Instagram
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