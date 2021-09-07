Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Полового воспитания»

Продолжение шоу о школьниках из вымышленного города Мурдейл расскажет о том, как новый директор школы мисс Хэддон попытается противостоять интересу подростков к сексу. Она введет форму и попытается контролировать жизнь учеников.

Судя по трейлеру, Эрик и Адам впервые официально заявят о своих отношениях, Эйми откроет для себя феминизм, Джексон влюбится, а Отис ударится в случайные связи в то время, как его мама будет ждать ребенка.

Роль мисс Хэддон исполнит Джемайма Кирк, снимавшаяся в сериалах «Маньяк», «Девочки» и «Коп с топором». Также актерский состав дополнит Джейсон Айзекс, который сыграет Питера Гроффа — более успешного и совсем не скромного старшего брата мистера Гроффа.