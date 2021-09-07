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Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:38

Телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали в больницу с коронавирусом. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Ранее издание Mash заявило, что журналист находится в состоянии средней тяжести. Журналист ходил на работу до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не дал положительный результат.

Сам Киселев данную информацию подтвердил. «Температура была за 38 градусов. Ответ на лечение хороший. Врачи молодцы!» — сказал он.

На данный момент у него поражено примерно 25-50% легких.

Киселев известен как ведущий телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия-1». С 2008 года занимает пост заместителя генерального директора ВГТРК, а с 2013 — гендиректора Международного информационного агентства «Россия сегодня».

В 2019 году журналист стал героем ютьюб-шоу «вДудь», в котором обсудил русский рэп, свою передачу и веру в президента России Владимира Путина.

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