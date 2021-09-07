Мирзализаде судится с МВД, Ивлеева советует комбо и другие новости дня

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Дарья Мельникова
Сегодня в 20:24

В возрасте 60 лет скончался художник-постановщик Борис Краснов. Он перенес два инсульта, коронавирус и долгое время находился в коме.

В Нью-Йорке в собственной квартире найден мертвым актер Майкл Уилльямс. Он известен по ролям в сериалах «Прослушка» и «Подпольная империя».

Основатель «Команды 29» Иван Павлов уехал в Грузию. В России его обвиняли в разглашении данных следствия по делу экс-журналиста Сафронова, которого он защищал.

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «Умного голосования» и его «зеркала». Это сделали после того, как РКН включил проект в реестр запрещенных сайтов.

Юрию Хованскому продлили арест до 8 октября. Журналистов на заседание суда не пустили, а потом выгнали из здания.

Идрак Мирзализаде подал иск к МВД, чтобы ему отменили запрет на въезд в Россию. Комика признали «нежелательным» из‑за шутки о дискриминации при съеме жилья.

В Киселевске нашли мертвыми двух девочек, которые пропали после школы накануне. Подозреваемый задержан — им оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование несовершеннолетнего.

Российские ученые создали прибор, способный с высокой точностью определять коронавирус за 27 минут. Если систему доработать, с ее помощью можно будет выявлять и другие антигены.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле сообщил, что 4 сентября перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в окружении родных и друзей.

В «Яндекс.Браузере» теперь можно автоматически перевести любое англоязычное видео на русский. Нужно лишь нажать кнопку и подождать пару минут, а нейросеть все сделает сама.

«МакКомбо» от Ивлеевой породило волну мемов. В сети шутят, какие еще «оригинальные» подборки могла бы составить ведущая — от фильмов до депутатов.

Утка из Австралии научилась ругаться, повторяя фразу «Ты чертов дурак». Ученые полагают, что плохие манеры она подхватила у смотрителя заповедника.

Джанет Джексон показала первый тизер документалки «Janet». В картине друзья и коллеги певицы расскажут о ее творческом пути.

Netflix опубликовал первый трейлер одноименного датского триллера «Виновный». В главной роли — Джейк Джилленхол, премьера — 1 октября на Netflix.

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