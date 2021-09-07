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Эрмитаж продал NFT своих картин за более чем 32 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

Государственный Эрмитаж продал на аукционе Binance цифровые копии своих шедевров и заработал на этом 444,5 тыс. долларов, или порядка 32 млн рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

В частности, за NFT картины Леонардо да Винчи «Мадонна Лита» выручили 150,5 тыс. долларов — это в 15 раз больше стартовой цены. Невзаимозаменяемый токен полотна Василия Кандинского «Композиция VI» обошелся покупателю в 80 тыс. долларов. «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне продали за 74 тыс. долларов, «Куст сирени» Винсента Ван Гога — за 75 тыс. долларов, «Юдифь» Джорджоне — за 65 тыс. долларов. Куда музей направит вырученные деньги, пока неизвестно.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял, что не планирует решать с помощью NFT финансовые вопросы. Целью аукциона был эксперимент. «Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься», — говорил Пиотровский.

«Цифровое произведение, созданное на основе уникального шедевра самого да Винчи, сертифицированное музеем с мировым именем. Это, на мой взгляд, делает NFT уникальным предметом, который не только напоминает непреходящую красоту оригинала (избавленный от потенциального ущерба, который время наносит оригинальным холстам), но и имеет потенциал как средство сбережения», — сказал инвестор Гонсало Манглано, который участвовал в аукционе.

«Я действительно думаю, что многие NFT обесценятся, сейчас это больше похоже на „золотую лихорадку“, но я не думаю, что такое произойдет с этим NFT».
Гонсало Манглано
Инвестор, участник аукциона NFT

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.

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