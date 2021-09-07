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Луна выпустила клип на песню «Ухажер»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:42

Луна выпустила новую песню «Ухажер» и клип на нее. Видео появилось на ютьюб-канале артистки. В нем певица обращается к своему бывшему партнеру, который с ней расстался.

Клип, как отмечает режиссер Алина Гонтарь, носит ироничный характер и призван спасти поклонников Луны от хандры в первые осенние дни. По сюжету главная героиня, переживая несчастную любовь, находит источник вдохновения в своих подругах.

«Если в вашей жизни что‑то пошло не так, не впадайте в уныние, а поднимите себе настроение тем, что любите», — прокомментировала сама Луна.

Певица написала «Ухажера» во время локдауна — тогда она находилась в вынужденной разлуке со своим возлюбленным Александром Волощуком, который впоследствии написал аранжировку к песне.

«Это песня о поиске баланса, о выстроенном порядке женских хаос-мыслей в структуру и логику самой реальности, а не конкретной эмоции. А также об уникальном и таинственном взаимодействии мужского и женского начал внутри и вокруг каждого из нас», — сказала Луна.

«Ухажер» войдет в предстоящий альбом артистки наряду с ранее представленными треками «Летние бульвары» и «Пташка». Впервые вживую новые песни можно будет услышать на концерте в Москве 25 сентября.

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