Netflix заказал у студии «Водород» новый сериал. Главную роль в нем сыграет Александр Петров

Стриминговый сервис Netflix заказал у российской студии «Водород» новый сериал. Он станет вторым отечественным проектом, снятым специально для платформы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Главную роль в шоу исполнит Александр Петров. Он сыграет мужчину, который ставит в тюрьме спектакль с заключенными. Продюсерами проекта станут Вячеслав Муругов, Федор Бондарчук и Михаил Врубель.

Режиссерами выступят Эдуард Оганесян («Чики») и Алексей Камынин («Хандра»). Как будет называться сериал, еще неизвестно. Съемки должны пройти уже осенью 2021 года.

Разработку шоу «Водород» обсуждал с Netflix в течение полугода, отмечает издание. По информации источников СМИ, стороны долго не могли согласовать бюджет постановки.

Ранее стриминговый сервис заказал у российских продюсеров сериал «Анна К» — новую интерпретацию романа «Анна Каренина. Им занимается студия 1-2-3 Production.