Не учи программирование, вкладывайся в DVD и еще 12 нелепых советов, которые давали пользователям

Некоторые советы помогают изменить жизнь к лучшему, другие, напротив, сбивают с верного пути. Бывают и настолько глупые, что хочется взяться за голову, и спросить, с какой человек планеты. Именно о таких ужасных рекомендациях, которые получали юзеры, попросил рассказать реддитор под ником u/sofsbear. Публикуем самые интересные. — «Не изучай программирование. Рынок, вероятно, будет переполнен к тому времени, пока ты закончишь учебу. От профессора компьютерных наук в середине 80-х»

«Моему мужу нужна была медицинская карта из‑за сердечной недостаточности. Социальная работница сказала, что я должна забеременеть, чтобы получить медпомощь с нашим бюджетом. Мне было 24 года, и я жила в Огайо. Я была в ужасе. Она перечисляла всю „помощь“, которую мы могли бы получить в случае моей беременности. В это время мой муж лежал в палате интенсивной терапии».

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— «Инвестируй в DVD, потому что их можно заложить за наличные, когда понадобятся деньги».

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«Все что нужно, чтобы женщина к вам прибежала, это доказать, что вы лучше, чем мужчина с которым она сейчас От бывшего менеджера, у которого одновременно было семь девушек и жена (она ударила его ножом, когда узнала о любовницах)».

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— «Моя бабушка сказала, что если я хочу перестать быть нищим, мне следует найти работу в логистике или в управлении складами. В то время я управлял складом».

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«Читал тред о человеке, который каждый день говорил своей подруге, что она воняет. Она мылась по два-три раза в день, пытаясь избавиться от запаха. Однажды девушка не выдержала и закричала на него, спрашивая, что, черт возьми, он унюхал. Оказалось, отец посоветовал ему каждый день говорить женщине, что от нее пахнет, и тогда она будет постоянно чистой. Он просто воспринял это как подходящую рекомендацию для жизни».

— «Адвокат сказал, что я должен просто признаться, что сделал это. Я все отрицал, и дело закрыли»

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— «Просто не обращай внимания, что над тобой издеваются в школе».

«Один моряк с пятидесятилетним стажем сказал мне, что лучший способ избавиться от солнечных ожогов — принять как можно более горячий душ. Это не только причинило мне неизмеримую боль, но и ни в малейшей степени не помогло».

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— «Мой отец сказал ударить его по лицу, и тогда он отведет меня в цирк. В цирке было отлично».

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«Я: Нахожусь в депрессии и борюсь со сниженным половым влечением. Мой терапевт: Ха-ха, у меня противоположная проблема! Попробуй ромкомы, они всегда дают мне правильный настрой».

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— «Просто найди девушку, которая тебе не нравится. Когда женишься, в любом случае возненавидишь ее».

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«От моего отца: никогда не ходи к доктору только с одной проблемой. Подожди, пока их не станет четыре или пять. Так ты получишь максимальную отдачу от вложенных средств».

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