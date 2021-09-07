В сети появился трейлер фильма «Виновный» от шоураннера «Настоящего детектива»

Netflix опубликовал первый трейлер «Виновного» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 1 октября.

В трейлере показали обычный рабочий день оператора службы спасения, который получает странный звонок от женщины, находящейся в смертельной опасности. Он пытается помочь ей, но все оказывается гораздо сложнее, чем кажется.