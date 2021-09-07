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В сети появился трейлер фильма «Виновный» от шоураннера «Настоящего детектива»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:28

Netflix опубликовал первый трейлер «Виновного» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 1 октября.

В трейлере показали обычный рабочий день оператора службы спасения, который получает странный звонок от женщины, находящейся в смертельной опасности. Он пытается помочь ей, но все оказывается гораздо сложнее, чем кажется.

«Виновный» — ремейк одноименного датского триллера от режиссера Антуана Фукуа («Великий уравнитель») и сценариста Ника Пиццолатто, шоураннера «Настоящего детектива».

В фильме снялись Итан Хоук («Общество мертвых поэтов»), Питер Сарсгаард («Парни не плачут»), Райли Кио («Дом, который построил Джек»), Пол Дано («Маленькая мисс Счастье»), Давайн Джой Рэндолф («Это мы»), Билл Берр («Король Стейтен-Айленда») и Бо Кнапп («Славные парни»).

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