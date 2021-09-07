Фильм-концерт «Леонид Агутин. Cosmo Life» попал в лонг-лист Latin Grammy Awards

Фильм-концерт «Леонид Агутин. Cosmo Life» был отобран в лонг-лист Latin Grammy Awards в категории «Лучший музыкальный фильм». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина рассказывает о подготовке и проведении шоу музыканта, которое состоялось на Кафедральной площади Гаваны. Концерт оказался первым в современной истории российско-кубинским музыкальным проектом такого уровня.

Помимо самого Агутина в шоу приняли участие Омара Портуондо, участвовавшая в записи знаменитого альбома Рая Кудера «Buena Vista Social Club», Ал Ди Меола, Орландо Марака Вайе, Артуро Сандоваль, Рене Толедо, Руди Перес и Панчо Амат.

Съемки ленты проходили в Гаване, а также в Москве, Париже и Майами. В России фильм впервые показали на Московском международном кинофестивале в 2020 году. В массовый прокат картина вышла в апреле 2021 года.

Ранее «Леонид Агутин. Cosmo Life» можно было увидеть в программах таких международных кинофестивалей, как Buenos Aires International Film Festival (Аргентина), Bare Bones Music Festival (США), Colortape International Film Festival (Австралия), TAKT Film Fest (Сербия) и Near Nazareth Festival (Израиль).