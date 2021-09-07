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Сбербанк разработал AR-экскурсию для Политехнического музея

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:17

Команда Sber AR/VR Lab создала экскурсию для Политехнического музея в формате дополненной реальности (AR). Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Участники AR-экскурсии смогут увидеть, где после открытия музея будут находиться историческая и научная части постоянной экспозиции, научно-исследовательские лаборатории, детский музей науки «Двор», Большая аудитория, Атриум для проведения публичных мероприятий, а также зоны временных выставок и Политехническая библиотека. Сопровождать зрителей будет символ музея — робот-экскурсовод Сепулька.

Прогулка по обновленному музею будет доступна всем пользователям мобильного приложения Политеха на платформе iOS. Для просмотра экскурсии нужно навести камеру смартфона на фасад здания, и на экране появится робот Сепулька.

Для тех, кто не сможет побывать рядом с Политехом, предусмотрен другой формат знакомства с будущими пространствами музея. Для этого в приложении нужно будет открыть раздел «Экскурсия с роботом Сепулькой» и послушать рассказ.

Узнать подробнее о проекте можно здесь.

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