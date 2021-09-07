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В Москве пройдет выставка петербургского объединения «Инженеры искусства» 16:59
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В Москве пройдет выставка петербургского объединения «Инженеры искусства»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

С 17 сентября по 20 ноября в галерее «ГУМ-Red-Line» пройдет выставка «Школа инженеров искусства. Вдали от равновесия», рассказали ее организаторы «Афише Daily». Она представит тридцатилетний срез творчества художественного объединения «Инженеры искусства» — петербургского андеграунда, практически неизвестного московской публике.

Участники объединения стремятся к созданию универсального художественного языка через анализ окружающего мира и наук. Свой метод художники назвали петербургским постреализмом. Среди знаковых работ, которые будут показаны на выставке, — литография Франца Родвальта и Инала Савченкова начала 1990-х годов «Мысль — это химическая реакция», являющая собой «синтез инженерности и искусства».

Среди других работ выставки — полотно Инала Савченкова «А вы не забыли ключи?» на основе украденной городской афиши. Также в экспозицию вошел экспрессионистский городской пейзаж «Линден — столица Англии» Григория Стрельникова.

Работа Сергея Енькова «Без названия» из серии «Хозяин лампы» иллюстрирует пробы с образом и цветом в сочетании с коллажными практиками художника. Другим примером принципа коллажности на выставке является работа Франца Родвальта «По Тинторетто».

Кураторами выставки выступают Николай Маргиев и Екатерина Юшкевич. Галерея открыта для посетителей ежедневно с 10.00 до 22.00.

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