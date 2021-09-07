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«Мою жизнь собирала Настя Ивлеева»: в сети шутят над «оригинальным» «МакКомбо» от телеведущей

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

«Макдоналдс» выпустил новый обед в рамках коллаба с телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. В него попали бигмак, средняя картошка фри, холодный напиток и карамельное мороженное. Стоимость такого «МакКомбо» — 229 рублей, а с увеличенными порциями — 289 рублей.

Слоган кампании: «Это „МакКомбо“ Насти Ивлеевой, но съешь его ты». Креативный директор агентства Leo Burnett Moscow, которое приняло участие в разработке промо, Александр Мерзляков сказал, что это не только слоган, но и призыв к действию.

«Макдоналдс» уже выпускал коллаборации с зарубежными звездами, но в России это первый подобный опыт (а будут еще). В США вместе с «МакКомбо» от Трэвиса Скотта, к примеру, можно было купить не только обед, но и кучу мерча — подушку в форме наггетса, одежду с логотипом сети фастфуда или игрушки в виде рэпера.

В случае с Ивлеевой ничего такого не предусмотрено, да и выбор блюд показался некоторым пользователям не слишком оригинальным. «Настя Ивлеева собрала заказ в „Макдоналдсе“, который я и так собирал», — признался пользователь под ником Трешина.

Взяв за основу фрагмент из рекламного поста про «МакКомбо» Ивлеевой, пользователи принялись клепать мемы. Всех заинтересовал вопрос: какое еще оригинальное комбо могла бы собрать телеведущая, не только гастрономическое, но и в самых разных областях — от кино до политики?

В то время как некоторые предположили, что Настя Ивлеева собрала бы перечень из банальных книг, блогер под ником CMPR47X посчитал, что и этого у нее не получилось бы. По его мнению, вместо перечисления названий список выглядел бы так:

Но одними книгами и фильмами диапазон мемов совсем не ограничивается.

Некоторых мемы с комбо от Ивлеевой натолкнули на серьезные мысли. Пользовательница под ником Disco с Мясом, например, пришла к неутешительному выводу о своей жизни.

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