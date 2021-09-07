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Избирком Петербурга отклонил жалобу Бориса Вишневского на двойников в бюллетенях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:02

Городская избирательная комиссия Петербурга отказалась удовлетворять две жалобы депутата от «Яблока» Бориса Вишневского на то, что в бюллетенях есть еще два кандидата с таким же именем и фамилией без указания их прежних данных. Об этом сообщает ТАСС.

Член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа объяснил, что закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» обязывает указывать прошлое имя и фамилию кандидата только в том, если одинаковы даже отчества. В случае с Вишневским ситуация иная — у двух его копий фамилии Иванович и Геннадьевич, а у него самого — Лазаревич.

Помимо имени и фамилии, Алексей Шмелев и Виктор Быков (настоящие имена Бориса Геннадьевича и Бориса Ивановича) попытались скопировать внешний облик Бориса Вишневского. На фотографиях на избирательных участках двойники выглядят схоже с Борисом Вишневским. Зацепа напомнил, что рабочая группа рекомендовала указать на плакате прежние фамилии кандидатов, «что было сделано».

После огласки ситуации с Вишневским в СМИ председатель ЦИК Элла Памфилова назвала подобное «издевательством над избирателями», «безобразием» и «позорищем». После выборов она предложит поправки в законодательство, «чтобы подобных позорных случаев просто не было».

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