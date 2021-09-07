перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве пройдет выставка петербургского объединения «Инженеры искусства» 16:59
_Agentgirl_/Instagram
«Мою жизнь собирала Настя Ивлеева»: в сети шутят над «оригинальным» «МакКомбо» от телеведущей 16:50
В России появился благотворительный маркетплейс Hearty для зумеров 16:50
Избирком Петербурга отклонил жалобу Бориса Вишневского на двойников в бюллетенях 16:02
«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка 15:47
Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Сафронова, покинул Россию 15:45
Суд продлил арест Юрию Хованскому еще на месяц 15:22
В сентябре откроется пилотный участок веломаршрута из Москвы в Петербург 15:08
Идрак Мирзализаде подал иск к МВД из‑за запрета на въезд в Россию 14:46
Баллада от хаски и кошачий вальс: пианист набирает миллионы просмотров, играя дуэты с животными 14:34
Утка из Австралии научилась ругаться. Она повторяет фразу «Ты чертов дурак» 14:27
На «Красном Октябре» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Jet Rush Extreme 14:00
По делу о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Он привлек 100 тыс. вкладчиков 13:06
Неизвестный с киркой атаковал автомобиль, в котором ехал режиссер Такеши Китано 12:51
«Это моя история, рассказанная мной»: Джанет Джексон показала первый тизер документалки «Janet» 12:14
В России создали прибор для выявления коронавируса за 27 минут 12:03
В России выявили 17 425 новых случаев COVID-19 11:49
Пенсионерам в Свердловской области на выборах раздадут продуктовые карточки на 150 рублей 11:35
Mariohagen/Pixabay
Вьетнамцу дали пять лет тюрьмы за нарушение карантина. Он заразил COVID-19 восемь человек, один умер 11:33
Умер художник-постановщик концертов Пугачевой и Киркорова Борис Краснов 10:47
Отключить рекламу

«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка

Виктория Шанина
Сегодня в 15:47

В «Яндекс.Браузере» появилась функция автоматического перевода любых видео с английского языка на русский. Технология работает с помощью нейросетей, рассказали «Афише Daily» представители компании.

«Выглядит это все просто как магия: нажимаешь на кнопку перевода в десктопном браузере или мобильном приложении „Яндекса“ и практически мгновенно получаешь видео с двухголосой русской озвучкой», — написал руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов в своем фейсбуке.

Искусственный интеллект распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения. Затем определяется пол говорящего, предложение переводится, а голос синтезируется.

Последним этапом становится совмещение озвучки с видеорядом — это самый сложный шаг, так как в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Весь процесс занимает несколько минут.

На своем ютьюб-канале компания показала образец автоматического перевода на примере лекции основателя «Википедии» Джимми Уэйлса.

По словам Иванова, новая функция доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android. Автоматически перевести можно видео с YouTube, Vimeo, Facebook и других популярных сервисов.

Тестировать технологию «Яндекс» начал в июле. Теперь функция доступна для всех англоязычных роликов.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Афиша Daily
Люди
Роман Иванов
Джимми Уэйлс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить