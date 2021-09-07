«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка

В «Яндекс.Браузере» появилась функция автоматического перевода любых видео с английского языка на русский. Технология работает с помощью нейросетей, рассказали «Афише Daily» представители компании.

«Выглядит это все просто как магия: нажимаешь на кнопку перевода в десктопном браузере или мобильном приложении „Яндекса“ и практически мгновенно получаешь видео с двухголосой русской озвучкой», — написал руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов в своем фейсбуке.

Искусственный интеллект распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения. Затем определяется пол говорящего, предложение переводится, а голос синтезируется.

Последним этапом становится совмещение озвучки с видеорядом — это самый сложный шаг, так как в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Весь процесс занимает несколько минут.

На своем ютьюб-канале компания показала образец автоматического перевода на примере лекции основателя «Википедии» Джимми Уэйлса.