В сентябре откроется пилотный участок веломаршрута из Москвы в Петербург

12 сентября в 12.00 откроется пилотный участок веломаршрута Вело 1 из Москвы в Петербург. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Маршрут пилотного участка проходит в Дмитровском городском округе вдали от оживленных трасс без пересечения с автомобильными дорогами. Весь путь оборудован площадками для отдыха, системой навигации с указанием достопримечательностей, мест питания, а также направления движения и расстояния до населенных пунктов. Покрытие дорожки выполнено из гранитного отсева, а ее ширина составляет три метра.

В день открытия состоится велопрогулка, которая включает музыкальную программу сразу на нескольких сценах: «Ударная», «Парк скульптур» и «Рогачевский мост». В лайнапе — Даниил Брод («Pompeya»), Лиза Громова, Даша Яструбицкая, Lovanda, Интурист, Марк Щедрин и другие артисты.

