В сентябре откроется пилотный участок веломаршрута из Москвы в Петербург

12 сентября в 12.00 откроется пилотный участок веломаршрута Вело 1 из Москвы в Петербург. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
Маршрут пилотного участка проходит в Дмитровском городском округе вдали от оживленных трасс без пересечения с автомобильными дорогами. Весь путь оборудован площадками для отдыха, системой навигации с указанием достопримечательностей, мест питания, а также направления движения и расстояния до населенных пунктов. Покрытие дорожки выполнено из гранитного отсева, а ее ширина составляет три метра.
В день открытия состоится велопрогулка, которая включает музыкальную программу сразу на нескольких сценах: «Ударная», «Парк скульптур» и «Рогачевский мост». В лайнапе — Даниил Брод («Pompeya»), Лиза Громова, Даша Яструбицкая, Lovanda, Интурист, Марк Щедрин и другие артисты.
Прокатиться по маршруту смогут все желающие совершенно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или в специальных пунктах в Яхроме и Дмитрове.
О начале строительства веломаршрута из Москвы в Петербург стало известно 15 июня. Его протяженность составит больше 1000 километров. Маршрут будет проходить вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей.