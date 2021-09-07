На «Красном Октябре» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Jet Rush Extreme

25 и 26 сентября на территории арт-кластера «Красный Октябрь» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Jet Rush Extreme Fest. В программе — уличная культура, активный отдых и экшен-спорт, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Гости мероприятия смогут увидеть зрелищные трюки ведущих профессиональных спортсменов России и мира, попасть на концерт популярных артистов, посетить лекции и мастер-классы, а также купить одежду и аксессуары модных российских брендов.

За спортивные мероприятия на фестивале будет отвечать компания Mega Drive. Спортсмены и любители поучаствуют в соревнованиях и показательных выступления по аквабайку, гидрофлайту, скейтбордингу и BMX-фристайлу. Вечером у канала Москвы-реки пройдет яркое экстремальное шоу на флайбордах от чемпионов и обладателей кубка России.

В зоне маркета гости найдут товары модных российских брендов одежды и ведущих производителей экипировки TSCH, «Олово» и Ankercompany. В лектории пройдут мастер-классы, показы фильмов и паблик-токи от популярных атлетов и инфлюэнсеров, которые погрузят в атмосферу и культуру экшен-спорта. У воды будут расположены зоны отдыха и фуд-корт.

На территории «Красного Октября» в рамках Jet Rush Extreme Fest появится две сцены, на которых выступят известные диджеи и популярные музыканты. 25 сентября — день хип-хопа от Anikv, OG Buda, Lovanda, Lovv66, Недры, White Punk, Zapravka и других. На следующий день Cream Soda, Biggy Bongs, Symbol, Natali F, Sche & Schlosser и другие представят электронную музыку.

Мероприятие при поддержке федерации водно-моторного спорта России, инвестиционной компании Marathon Group продлится с 12.00 и до позднего вечера. Подробную информацию и билеты можно найти на сайте.