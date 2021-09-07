Утка из Австралии научилась ругаться. Она повторяет фразу «Ты чертов дурак»

Этологи Карел тен Кате и Питер Фуллагар опубликовали в журнале Лондонского Королевского общества исследование о вокальных имитациях австралийских мускусных уток. В научной работе описывается способность самца по кличке Потрошитель имитировать человеческие звуки.
Исследователи записали имитацию Потрошителя еще в июле 1987 года, когда ему было всего 4 года и он жил в австралийском заповеднике Тидбинбилла. Но 2003 году все документы сгорели, как и сведения о птице.
На записях Потрошитель ругается на английском языке фразой «You bloody fool!» («Ты чертов дурак!»). Ученые полагают, что этому от научился от смотрителя заповедника. Хоть на записи слышно обычное кряканье, ученые провели анализ звуков и подтвердили схожесть с мужским голосом.
Есть еще вторая мускусная утка, научившаяся вокальной имитации. В 2000 году, когда самцу было примерно 2–3 года, исследователи записали его имитацию другого вида уток — тихоокеанской черной утки. Также есть сообщения об утке в Великобритании, которая воспроизводила кашель, писк турникета и звуки фыркающего пони, жившего по соседству.
Этнологи заявили, что наблюдения «продемонстрировали наличие у уток развитых способностей к обучению вокализации, сравнимых со способностями певчих птиц и попугаев». Способность лопастной утки к вокалу — это «случай независимой эволюции», который вызывает множество вопросов.
Ранее лирохвост по имени Эхо в зоопарке Сиднея научился имитировать громкий детский плач, но этот вид славился способностью имитировать самые разные звуки уже давно.