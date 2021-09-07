По делу о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Он привлек 100 тыс. вкладчиков

Полиция Татарстана задержала Ильгиза Шакирова — участника финансовой пирамиды Finiko. Об этом пишет «Бизнес Online».

По информации издания, Шакиров привлек более 100 тыс. вкладчиков. За свои заслуги в Finiko он получил статус вице-президента.

Правоохранительные органы, отмечает «Бизнес Online», собираются заняться и другими «звездочниками» (главными рекрутерами финансовой организации), которые активно привлекали средства вкладчиков в пирамиду.

В июле был задержан Кирилл Доронин — основатель Finiko. Его бывшие партнеры Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы объявлены в международный розыск.

В отношении Finiko возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»). Дело завели 3 декабря 2020 года, однако подозреваемых на тот момент не было.

По версии следствия, представители пирамиды более двух лет собирали средства под предлогом эффективных вложений на фондовых и криптовалютных рынках. Вкладчикам обещали высокий процент ежемесячных доходов, однако никаких инвестиций Finiko не делала.

В МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков. Предварительный ущерб, по официальным оценкам, составил 70 млн рублей.

Ранее Центробанк пометил компанию Finiko на своем сайте как проявляющую признаки финансовой пирамиды. Журнал «Компания» рассказывал, что известно о сотрудниках пирамиды и схеме ее работы.