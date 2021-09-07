В России создали прибор для выявления коронавируса за 27 минут

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который способен с высокой точностью и за 27 минут выявить наличие коронавируса у человека. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник Управления медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

В основе разработки лежит метод изотермической амплификации. В 27 минут, за которые прибор может определить вирус в организме, входят момент забора материала и получение результата.

По словам Крючко, если диагностическую систему доработать, то с ее помощью можно будет выявлять и другие антигены.

В июле Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа, выявляющего возбудителей внебольничных пневмоний, включая COVID-19. В ноябре 2020 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приступил к созданию биочипа для быстрого обнаружения болезни.