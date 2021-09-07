Вьетнамцу дали пять лет тюрьмы за нарушение карантина. Он заразил COVID-19 восемь человек, один умер

Суд во Вьетнаме приговорил 28-летнего Ле Ван Три к пяти годам тюрьмы за нарушение карантина. Он заразил коронавирусом восемь человек, сообщает Reuters.

Ван Три вернулся в родную провинцию Камау из Хошимина и нарушил 21-дневный карантин. Один из пациентов, которого заразил мужчина, скончался спустя месяц, несмотря на интенсивное лечение.

Хошимин — столица Вьетнама. В городе зарегистрировали большинство случаев заражения COVID-19 — около 260 000 с марта 2020 года. Всего, по данным ВОЗ, в стране за этот период выявили 524 307 случаев заболеваний.

Приговор Ле Ван Три стал самым строгим во Вьетнаме с начала пандемии. Страна считается одной из самых эффективных в сдерживании распространения коронавируса, в том числе благодаря обвинительным приговорам с реальными сроками.

В марте 2021-го вьетнамский суд приговорил бортпроводника к двум годам лишения свободы. Обвиняемый нарушил двухнедельный карантин, посещал рестораны и очные уроки английского, а также встретился более чем с 40 людьми.

В результате властям пришлось протестировать и назначить карантин еще примерно 2000 человек. Ущерб, нанесенный мужчиной, оценивается в 194 000 долларов. По большей части эта сумма состоит из расходов на ПЦР-тесты.