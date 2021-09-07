Пенсионерам в Свердловской области на выборах раздадут продуктовые карточки на 150 рублей

На избирательных участках в Свердловской области пенсионерам раздадут подарочные карты с 150 рублями. Их можно будет потратить только в магазинах «Пятерочка» до 1 декабря, сообщил Znak председатель Свердловской организации ветеранов Юрий Судаков.

По словам Судакова, меценаты выделили на акцию более 100 млн рублей. По данным Министерства соцполитики Свердловской области, средства для сертификатов выделил некий благотворительный фонд, но какой — не называется.

Однако в X5 Retail Group, владельце сети «Пятерочка», уточнили, что речь идет о ее подарочных картах. В компании отметили, что это «общедоступный инструмент». «При этом мероприятия, в рамках которых они будут реализованы, в договоре не прописываются, а сроки их использования устанавливаются в соответствии с правилами действия подарочной карты», — добавили там.

Карточки пожилым подарят ко Дню пенсионера, но только с 17 по 19 сентября, когда будут проходить выборы в Госдуму и заксобрание региона.

В августе Владимир Путин предложил и подписал указ о единоразовой выплате пенсионерам и военнослужащим по 10 тыс. рублей.