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Умер художник-постановщик концертов Пугачевой и Киркорова Борис Краснов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:47

Художник-сценограф, дизайнер и продюсер Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на юриста Александра Добровинского.

По словам юриста, Краснов долгое время находился в коме. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Газета «Московский комсомолец» сообщает, что художник-постановщик умер в хосписе в Москве. По информации «Говорит Москва», Борис Краснов перенес коронавирус и два инсульта. Он был прикован к постели из‑за паралича и поражения мозга.

Впервые Краснов перенес инсульт в 2011 году в возрасте 50 лет, когда его задержали по подозрению в рейдерском захвате фирмы, занимавшейся организацией выставок. Сценограф перенес кому и лечился за границей. В 2015 году уголовное преследование прекратилось из‑за отсутствия состава преступления.

Борис Краснов родился в 1961 году в Киеве, где окончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. За свою карьеру он поставил более 3500 проектов, в том числе для звезд российской эстрады, таких как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Валерий Леонтьев. Является почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России.

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