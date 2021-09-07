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Delivery Сlub предложил LEGO добавить в набор фигурки курьеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:15

Сервис доставки еды Delivery Club предложил LEGO добавить в конструкторы фигурки доставляющих еду курьеров. Проголосовать за набор с доставщиком еды можно на сайте бренда.

Как рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса, в основе макета — типичный российский панельный дом, самые разные жители которого пользуются доставкой: курьеры выручают пожилую пару, которой нелегко нести тяжелые сумки из супермаркета, нежелающего отрываться от монитора любителя компьютерных игр со сломанной ногой — любого, кто хочет поесть и не может или не хочет готовить сам.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Проект разработал петербургский художник Артем Бизяев, который ранее придумал конструкторы с Бабой-ягой и автозаком с митингующими. Он проработал все детали дома и интерьеры квартир, начиная с чугунных батарей и заканчивая ковром на стене.

«Спешащие курьеры — это такая же часть облика нашей страны, как и вездесущие панельки. Теперь уже сложно представить город без людей с цветными кубами за спиной», — сказал Бизяев.

Delivery Club хочет подчеркнуть роль курьеров в период борьбы с коронавирусом. Фигурки доставщиков в масках — как того требуют правила безопасности. В компании отметили, что цвет персонажей совсем не обязательно привязывать к реальным службам доставки.

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