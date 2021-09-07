Пеле рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле перенес операцию по удалению опухоли. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Facebook.
«Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье», — написал футболист.
По его словам, хирургическое вмешательство произошло в субботу, 4 сентября. «Подозрительное поражение» было обнаружено в толстой кишке.
Пеле добавил: «К счастью, я привык праздновать вместе с тобой великие победы. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви моей семьи и друзей».
31 августа Пеле попал в больницу после того, как упал в обморок. Тогда он заявил, что намерен провести плановое обследование, которое откладывал из‑за пандемии коронавируса.