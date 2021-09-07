Пеле рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле перенес операцию по удалению опухоли. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Facebook.

«Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье», — написал футболист.