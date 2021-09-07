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Опрос: почти все компании оценили качество подготовки выпускников вузов этого года ниже среднего

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:08

93% работодателей считают уровень профессионализма выпускников вузов 2021 года недостаточно высоким — средним или ниже среднего. Об этом пишут «Известия», основываясь на данных опроса HeadHunter.

По мнению председателя общественного совета Минтруда Елены Тополевой-Солдуновой, это может быть связано с тем, что компании и университеты не работают над образовательными программами сообща: подготовка студентов оторвана от жизни, поэтому складывается ситуация, когда рынок ищет одних специалистов, а вузы готовят других.

Однако 61% компаний все еще важно наличие диплома об образовании, а 41% респондентов учитывает, в каком конкретно университете учился соискатель.

Больше всего компании нуждаются в технических специалистах, об этом заявили 56% опрошенных. Интерес работодателей также вызывают социально-экономические (31%) и строительные факультеты (20%). Промежуточное положение в опросе занимают молодые специалисты с юридической (15%), транспортной (14%) и гуманитарной (13%) специальностями. Меньше всего спрос на выпускников спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских (8%) направлений.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский считает, что для решения проблемы вузам необходимо увеличить количество программ по профориентации, а компаниям — прохождение практики для студентов.

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