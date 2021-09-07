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Анджелина Джоли отказалась от роли в «Авиаторе» из‑за участия в проекте Харви Вайнштейна

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:12

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью The Guardian, что отказалась от роли в драме Мартина Скорсезе «Авиатор» из‑за участия в кинопроекте продюсера Харви Вайнштейна.

Джоли не уточнила, кого именно ей предлагали сыграть в картине. Предположительно Джоли могли рассматривать на роль одной из голливудских звезд — Кэтрин Хепберн или Авы Гарднер. Их в фильме сыграли Кейт Бланшетт и Кейт Бекинсейл соответственно.

Впервые Джоли столкнулась с Вайнштейном, когда ей был 21 год, и впоследствии не хотела никогда сотрудничать с этим кинематографистом. По признании актрисы, она даже ссорилась со своим бывшим мужем Брэдом Питтом из‑за того, что тот участвовал в проектах Вайнштейна.

Несмотря на то, что Питт снялся в «Бесславных ублюдках» и «Ограблении казино», Джоли не присутствовала ни на одном мероприятии по продвижению кинокартин. Она не хотела ассоциироваться с Вайнштейном.

«Мне было тяжело, когда Брэд сделал это (снялся в фильме Вайнштейна — Прим. ред.). Мы поссорились из‑за этого. Конечно, это ранило», — призналась кинозвезда.

В марте 2020 года Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуального насилия: принуждении к оральному сексу ассистентки реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Всего его обвиняли в насилии более 100 девушек. Вайнштейн получил 23-летний тюремный срок.

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