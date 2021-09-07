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В ноябре на Кубе отменят обязательные ПЦР-тесты для туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:24

Власти Кубы отменят обязательные ПЦР-тесты для всех приезжающих туристов с 15 ноября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство туризма Кубы.

Тестирование путешественников станет выборочным, а все вакцинированные туристы смогут свободно приезжать в страну. При этом в министерстве не уточняют, какие именно вакцины будут признаны на Кубе.

Местные жители прививаются препаратом Abdala, разработанным Центром генной инженерии и биотехнологии Куба. По прогнозу властей, в ноябре вакцинированы будут 90% людей, живущих на острове. В стране тем временем разрабатывают еще несколько вакцин.

По словам советника по туризму Кубы Хуан Карлос Эскалона, Куба с большой долей вероятности будет принимать россиян, привитых «Спутником V». Кроме того, власти страны планируют разработать специальные условия въезда для российских туристов.

В 2021 году на Кубу съездили уже более 100 тыс. путешественников из России. Предположительно турпоток может повторить или даже превысить результаты допандемийного 2019 года — тогда в страну въехали 178 тыс. российских туристов.

В данный момент из России можно улететь в Варадеро и на остров Кайо-Коко. Для визита на Кубу необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, повторных тест на острове и медицинская страховка с покрытием расходов на лечение от COVID-19.

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