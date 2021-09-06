В дагестанской школе девочек обязали носить платки. Минобразования республики начало проверку

В дагестанском селе Маджалис учениц школы имени Темирханова обязали покрывать голову платками. Телеграм-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором у школьниц проверяют внешний вид на входе — тех, кто без косынок ставят к стенке.

По данным Mash, учениц без платков отчитали и пригрозили не пускать на уроки. Когда родители спросили, зачем нужно такое нововведение, им заявили, что в школе такие же правила, как в церкви.