перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Британские ученые: «прокремлевские боты» комментируют публикации зарубежных СМИ Вчера в 22:51
PxHere
В дагестанской школе девочек обязали носить платки. Минобразования республики начало проверку Вчера в 22:43
В клубе Gipsy пройдет концерт GONE.Fludd Вчера в 21:39
Подруга Халимат Тарамовой, которую силой вернули в Чечню, уехала из России из‑за угроз Вчера в 21:24
В сети нашли самого серьезного свадебного кота. Его сравнили с Доном Корлеоне Вчера в 21:10
В Приморском крае задержали предполагаемых убийц амурских тигров Вчера в 20:49
Актуальное искусство захватит улицы и парки Москвы в рамках проекта «Здесь и сейчас» Вчера в 20:30
Смерть Жан-Поля Бельмондо, 11 лет колонии для Марии Колесниковой и другие новости дня
Вчера в 20:12 дайджест
В Индии неграмотная поэтесса придумала собственный алфавит, чтобы записывать стихи Вчера в 19:56
Cвященник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы. Его отстранили от служения Вчера в 19:16
Powerhouse закроет сезон 11 сентября вечеринкой с участием Velvet Velour и Kotzi Brown Вчера в 19:09
David Bowie, Alice in Chains и Lord Huron: самые красивые и грустные песни по мнению пользователей Вчера в 18:22
Фестиваль Context. Diana Vishneva рассказал о своей кинопрограмме Вчера в 18:04
Творческий метод, кураторство и выставка для «Гаража»: художник Томас Деманд прочтет лекцию в музее Вчера в 18:00
Умер актер Жан-Поль Бельмондо Вчера в 17:32
Йозеф Карл Штилер/Wikipedia
Нейросеть закончила незаконченную симфонию Бетховена Вчера в 17:20
Чем заняться в выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: группа «Колокол», вечеринка Unity и пинг-понг Вчера в 16:46
«Яндекс» обжалует запрет выдавать в поиске результаты по запросу «умное голосование» Вчера в 16:40
Faces & Laces расширился на два уик-энда и анонсировал специальную программу Вчера в 16:18
Боец Федор Емельяненко подал документы в магистратуру на агронома Вчера в 16:05
Отключить рекламу

В дагестанской школе девочек обязали носить платки. Минобразования республики начало проверку

Семён Гудошников
Вчера в 22:43

В дагестанском селе Маджалис учениц школы имени Темирханова обязали покрывать голову платками. Телеграм-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором у школьниц проверяют внешний вид на входе — тех, кто без косынок ставят к стенке.

По данным Mash, учениц без платков отчитали и пригрозили не пускать на уроки. Когда родители спросили, зачем нужно такое нововведение, им заявили, что в школе такие же правила, как в церкви.

После публикаций в СМИ Минобразования Дагестана пообещало проверить учебное заведение. Там сказали, что требования к одежде в школе должны приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных семей.

Родителям, если они не согласны с администрацией школы, рекомендовали писать жалобы в правоохранительные органы и республиканский Минобрнауки. В пресс-службе администрации Кайтагского района сказали, что превысивший полномочия замдиректора школы освобожден от занимаемой должности.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Щенячий патруль в кино
Милые щенята снова на страже закона
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минобрнауки
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить