В клубе Gipsy пройдет концерт GONE.Fludd

В московском клубе Gipsy 10 сентября пройдет концерт рэпера GONE.Fludd. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артиста.

Музыкант стал известен веселыми и ироничными треками, которые разрушают стереотип о рэпе как о чрезмерно серьезном искусстве. В последних треках он, как отмечают в команде, «сменил музыкальный вектор» и «сделал акцент на текстах».

«Многие не замечали сильной лирики за ярким образом. Но ирония и умение читать о грустном смешно — никуда не делись», — пояснили в пресс-службе GONE.Fludd.

Послушать свежие композиции рэпера, а также его хиты можно будет послушать уже на этой неделе на крыше Gypsy. Приобрести билеты можно на сайте проекта Red Summer.