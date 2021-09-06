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Подруга Халимат Тарамовой, которую силой вернули в Чечню, уехала из России из‑за угроз

Семён Гудошников
Вчера в 21:24

Анна Манылова, подруга чеченки Халимат Тарамовой, которую силой увезли из убежища для жертв домашнего насилия в Махачкале в Грозный, уехала из России в Европу. Об этом она рассказала «Дождю»*, отметив, что не собирается возвращаться.

По словам девушки, еще в феврале она начала получать угрозы от людей, которые представлялись родственниками Тарамовой. А после побега чеченки из дома ей регулярно начали угрожать неизвестные люди.

Манылова считает, что ее сторис в инстаграме регулярно смотрят представители чеченских властей и приближенные Рамзана Кадырова. Она говорит, что ее соцсети пытались взломать.

10 июня в Махачкале полицейские пришли в квартиру, где укрывались жертвы домашнего насилия. Среди них была и Халимат Тарамова, сбежавшая из семьи из‑за побоев, связанных с ее сексуальной ориентацией. Девушку силой вывезли в Чечню, а правозащитниц, которые пытались ей помочь, задержали. Вместе с Тарамовой забрали уроженку Перми Анну Манылову, но ее освободили по дороге.

13 июня чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что «благодаря слаженным действиям правоохранительных органов пресечена попытка похищения человека». По его словам, Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудникам полиции удалось вернуть девушку домой.

Позже на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое‑либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо». В «Российской ЛГБТ-сети»* уверены, что девушка «находится в заложниках».

11 августа телеграм-канал Baza сообщил, что Тарамова вновь пыталась скрыться в Дагестане, но ее задержали прямо на границе. 5 сентября вышло еще одно видеообращение Тарамовой, где она утверждает, что с ней все в порядке, и просит «не распространять ложные слухи».

Халимат Тарамова — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

* «Дождь» включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

* Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.

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