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В Приморском крае задержали предполагаемых убийц амурских тигров

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:49

В Приморском крае сотрудники ФСБ арестовали двух подозреваемых в убийстве амурских тигров. По версии следствия, задержанные продавали части тел животных за границу. Об этом сообщил сайт центра «Амурский тигр».

В связи с фактом незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 258.1 УК РФ. За это преступление можно получить штраф до двух миллионов рублей и тюремный срок от пяти до восьми лет.

Амурские тигры принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу России. Вид находится под угрозой уничтожения из‑за бесконтрольного истребления в прошлом веке. В данный момент на Дальнем Востоке обитает порядка 580–600 особей.

В Приморье в феврале уже обнаруживали браконьеров. Они убивали копытных животных не в сезон охоты. Преступников помог выследить как раз амурский тигр.

«Афиша Daily» ранее рассказывала о том, что за последние сто лет общая популяция тигров в мире сократилась в 25 раз, а из девяти подвидов осталось только шесть. Посмотрите наш тест и проверьте, что вы знаете об исчезающих хищниках.

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