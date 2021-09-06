Смерть Жан-Поля Бельмондо, 11 лет колонии для Марии Колесниковой и другие новости дня

Умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет, причины смерти не уточняются.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии. Ее соратник Максим Знак получил 10 лет.

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о победе над войсками сопротивления в долине Панджшер. СМИ пишут о бегстве бывшего вице-президента страны.

Священник из Чувашии предложил патриарху Кириллу и всем священнослужителям раскрыть сведения о своих доходах. Его отстранили от служения.

Роскомнадзор начал блокировку сайта «Умного голосования» с помощью технологии для изоляции рунета. «Яндекс» тем временем решил обжаловать запрет на выдачу результатов по запросу «умное голосование».

Кандидаты — двойники Бориса Вишневского, специально сменившие имя, сделали себе прическу и отрастили бороду как у оригинала. Глава ЦИК назвала это позором и «издевательством над избирателями».

Девушка арестованного Юрия Хованского обвинила силовиков в краже 600 тыс. рублей во время обыска. Она подала жалобы на оперативников, а те пришли к блогеру в СИЗО и попросили «утихомирить» ее.

Москвичи рассказали, что им не продлевают сертификат о вакцинации после повторной прививки от коронавируса. Власти говорят, что QR-код действует год, поэтому даже у первых привитых не может быть проблем.

Adult Swim показал еще два ролика со сценами из «Рика и Морти» в реальной жизни. В главных ролях по-прежнему Кристофер Ллойд и Джейден Мартелл.

Внук и правнук советского конструктора Сергея Королева приехали к Илону Маску на завод SpaceX. Они посмотрели на сборку двигателей и ракет, а также пообщались с самим предпринимателем.

Нейросеть завершила Десятую симфонию Бетховена, которую сам композитор закончить не успел. Для этого ее обучили на струнных квартетах немецкого гения.

11 и 12 сентября в «Басманном дворе» пройдет фестиваль современного искусства «Форма». В программе — концерты экспериментальной музыки, инсталляции, арт-объекты, сайт-специфик-театр и перформансы.

Faces & Laces расширился на два уик-энда (с 11 по 26 сентября) и анонсировал специальную программу. В ней примут участие партнеры проекта — бары, культурные центры, дружественные площадки и известные московские локации. Все подробности — тут.