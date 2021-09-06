В Индии неграмотная поэтесса придумала собственный алфавит, чтобы записывать стихи

В Индии женщина по имени Зарифа Джан изобрела собственный алфавит. Она не посещала школу и не учила грамоту, но хотела записывать собственные стихи. Об этом сообщил Vice.

65-летняя поэтесса говорит на кашмирском языке и создает суфийские произведения уже более двадцати пяти лет. В своей поэзии она обращается к Богу, говорит о любви, потерях и тоске. По словам Джан, она написала сотни стихотворений.

Первое произведение появилось, когда Джан однажды пошла за водой на ручей. Она на время впала в своеобразный транс и потеряла всякое представление о происходящем вокруг. Когда женщина пришла в себя, она почувствовала себя другим человеком.

«До тех пор я понятия не имела, что такое поэзия, потому что никогда ее не читала», — рассказывает поэтесса. В течение нескольких лет она не рассказывала мужу и детям о своем увлечении, однако позже близких поразила глубина текстов Джан.

Автор смогла запомнить только несколько своих стихотворений, остальные были забыты из‑за неумения Джан писать. Дети также не могли помочь ей с документацией произведений: они изучали в школе английский и язык урду, но не кашмирский.

Сын женщины попытался записывать стихотворения на кассеты, дочь же просила знакомого ребенка, знавшего кашмирский, помочь с расшифровкой текстов. Но Джан не нравились эти способы ведения архива.

«Я не могу повсюду брать с собой детей, чтобы читать свои стихи и просить их шептать мне на ухо мои собственные строки, чтобы я могла произнести их вслух для других. Кроме того, мои дети не могут быть со мной каждый раз, когда у меня появляется мысль», — объяснила она.

Поэтому поэтесса придумала свой способ: она начала зарисовывать предметы, которые упоминаются в ее произведениях. Сперва Джан расшифровывала рисунки для дочери, а та записывала их обычным шрифтом. Но три года назад девушка скончалась.

После этого Джан некоторое время не записывала стихи, а потом вернулась к зарисовкам, которые превратились в схематичные знаки круглой формы. Понять написанное, впрочем, по-прежнему может только сама поэтесса.

Обучить своему алфавиту других Джан было бы сложно, поскольку ее система продолжает развиваться: символы постепенно меняют значение и могут означать разные вещи в разных текстах.

Тем не менее индианке удалось записать с их помощью около 300 стихотворений. Семья Джан надеется, что им удастся опубликовать ее работы, причем сразу в двух вариантах — в зашифрованном виде и в обычной транслитерации.