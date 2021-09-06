перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети нашли самого серьезного свадебного кота. Его сравнили с Доном Корлеоне 21:10
В Приморском крае задержали предполагаемых убийц амурских тигров 20:49
Актуальное искусство захватит улицы и парки Москвы в рамках проекта «Здесь и сейчас» 20:30
Смерть Жан-Поля Бельмондо, 11 лет колонии для Марии Колесниковой и другие новости дня
20:12 дайджест
В Индии неграмотная поэтесса придумала собственный алфавит, чтобы записывать стихи 19:56
Cвященник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы. Его отстранили от служения Обновлено в 19:16
Powerhouse закроет сезон 11 сентября вечеринкой с участием Velvet Velour и Kotzi Brown 19:09
David Bowie, Alice in Chains и Lord Huron: самые красивые и грустные песни по мнению пользователей 18:22
Фестиваль Context. Diana Vishneva рассказал о своей кинопрограмме 18:04
Творческий метод, кураторство и выставка для «Гаража»: художник Томас Деманд прочтет лекцию в музее 18:00
Умер актер Жан-Поль Бельмондо 17:32
Йозеф Карл Штилер/Wikipedia
Нейросеть закончила незаконченную симфонию Бетховена 17:20
Чем заняться в выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: группа «Колокол», вечеринка Unity и пинг-понг 16:46
«Яндекс» обжалует запрет выдавать в поиске результаты по запросу «умное голосование» 16:40
Faces & Laces расширился на два уик-энда и анонсировал специальную программу 16:18
Боец Федор Емельяненко подал документы в магистратуру на агронома 16:05
Pawel Czerwinski/Unsplash
Москвичам предложили билеты в кино, на выставки и спектакли за отсортированный мусор 15:42
От постакадемического до авангарда: фестиваль современного искусства «Форма» пройдет 11–12 сентября 15:18
Девушка арестованного Юрия Хованского обвинила силовиков в краже 600 тыс. рублей во время обыска 15:10
Талибы заявили о взятии Панджшера и прекращении войны. СМИ пишут о бегстве бывшего вице-президента 14:50
Отключить рекламу

Powerhouse закроет сезон 11 сентября вечеринкой с участием Velvet Velour и Kotzi Brown

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

Московский бар Powerhouse закроет летний сезон 11 сентября. О вечеринке команда проекта рассказала в фейсбуке. На ней гостей ждет специальное меню коктейлей и обширный лайнап.

«Летний сезон 2021 года мы будем вспоминать еще очень долго: по количеству решений, начатых со слов „давайте попробуем“, он совершенно точно лидирует. Наверное, именно так его и можно назвать — сезон поиска новых форматов. И во многом благодаря этому для нас лето получилось одним из самых масштабных — это первый год с таким количеством вечеринок, больших летних концертов на балконе, маркетов одежды, дружественных бранчей, выпитых коктейлей и приготовленных хот-догов», — сказали в Powerhouse.

Мероприятие начнется в 17.00. В дневной программе заявлены выступления Лизы Громовой и Игоря Яковенко, МС Сенечки и Supersanyc. Также на сцену заведения выйдут Июнь, DJ Aktu и Danya Mu, а также Kotzi Brown.

Ночью в Powerhouse можно будет послушать Lovanda dj’s, Algo + XNTRS, Петара Мартича, Kierastoboy + Sveta Saiko, Aman Po-Kaifu, Лизу Гончарову, Valvet Velour, Ayokeh и Tim Obscure. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Игорь Яковенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить