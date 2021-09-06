Powerhouse закроет сезон 11 сентября вечеринкой с участием Velvet Velour и Kotzi Brown

Московский бар Powerhouse закроет летний сезон 11 сентября. О вечеринке команда проекта рассказала в фейсбуке. На ней гостей ждет специальное меню коктейлей и обширный лайнап.

«Летний сезон 2021 года мы будем вспоминать еще очень долго: по количеству решений, начатых со слов „давайте попробуем“, он совершенно точно лидирует. Наверное, именно так его и можно назвать — сезон поиска новых форматов. И во многом благодаря этому для нас лето получилось одним из самых масштабных — это первый год с таким количеством вечеринок, больших летних концертов на балконе, маркетов одежды, дружественных бранчей, выпитых коктейлей и приготовленных хот-догов», — сказали в Powerhouse.

Мероприятие начнется в 17.00. В дневной программе заявлены выступления Лизы Громовой и Игоря Яковенко, МС Сенечки и Supersanyc. Также на сцену заведения выйдут Июнь, DJ Aktu и Danya Mu, а также Kotzi Brown.

Ночью в Powerhouse можно будет послушать Lovanda dj’s, Algo + XNTRS, Петара Мартича, Kierastoboy + Sveta Saiko, Aman Po-Kaifu, Лизу Гончарову, Valvet Velour, Ayokeh и Tim Obscure. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.