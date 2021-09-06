В сети нашли самого серьезного свадебного кота. Его сравнили с Доном Корлеоне

Журналисту из Бруклина Ричарду Ларсону выпала честь сопровождать кота в специальной коляске на свадебной церемонии. Фото с мероприятия быстро завирусилось в твиттере.
На фотографии котик сидит с довольно серьезной мордочкой в бабочке и праздничном мини-костюме. Ему даже доверили свадебные кольца.
На момент написания материала снимок собрал более 90 тыс. ретвитов и около 2 тыс. комментариев. Сам журналист отметил, что котик немножко заскучал на церемонии, но очень впечатлил и порадовал гостей.
«Вернулся домой со свадьбы, где моей задачей было сопровождать носителя кольца», — написал Ларсон в посте.
Один из пользователей твиттера предположил, что питомец будет лучше выглядеть с усами и моноклем.
Некоторые разглядели во взгляде кота высокомерие, с которым он презренно смотрит на людей статусом ниже.
Пользователи также сравнили животное с известными киноперсонажами. Например, с самим Доном Корлеоне из фильма Фрэнсиса Копполы «Крестный отец» или папой римским Франциском.
В комментариях люди стали делиться фотоснимками со свадеб, но уже с собачками.
Как оказалось, это был не единственный котик на свадьбе. Журналист Ларсон рассказал, что другой питомец семьи очень ревновал и, по-видимому, пытался всеми способами привлечь к себе внимание.
Хозяева двух питомцев ведут их собственную страничку в инстаграме. В профиле полно милых фотографий котиков Лили и Муса (от англ. moose — лось) в праздничных костюмах (последний как раз приносил кольца на свадьбе). Стоит сделать вывод, что Лили не зря ревновала, ведь ее фотографий в аккаунте почти нет. Возможно, она просто не любит фотографироваться.