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В сети нашли самого серьезного свадебного кота. Его сравнили с Доном Корлеоне

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:10

Журналисту из Бруклина Ричарду Ларсону выпала честь сопровождать кота в специальной коляске на свадебной церемонии. Фото с мероприятия быстро завирусилось в твиттере.

На фотографии котик сидит с довольно серьезной мордочкой в бабочке и праздничном мини-костюме. Ему даже доверили свадебные кольца.

На момент написания материала снимок собрал более 90 тыс. ретвитов и около 2 тыс. комментариев. Сам журналист отметил, что котик немножко заскучал на церемонии, но очень впечатлил и порадовал гостей.

«Вернулся домой со свадьбы, где моей задачей было сопровождать носителя кольца», — написал Ларсон в посте.

Один из пользователей твиттера предположил, что питомец будет лучше выглядеть с усами и моноклем.

Некоторые разглядели во взгляде кота высокомерие, с которым он презренно смотрит на людей статусом ниже.

Пользователи также сравнили животное с известными киноперсонажами. Например, с самим Доном Корлеоне из фильма Фрэнсиса Копполы «Крестный отец» или папой римским Франциском.

«Он очень похож на кота из сериала „Аббатство Даунтон“. Обходит ли он свои владения каждое утро, заходя в домик викария на чай и ежедневную игру в криббидж, а затем удаляется в кабинет, чтобы закончить переписку со своим адвокатом?».

В комментариях люди стали делиться фотоснимками со свадеб, но уже с собачками.

Как оказалось, это был не единственный котик на свадьбе. Журналист Ларсон рассказал, что другой питомец семьи очень ревновал и, по-видимому, пытался всеми способами привлечь к себе внимание.

«Другой кот очень ревновал, когда мы посадили его».

Хозяева двух питомцев ведут их собственную страничку в инстаграме. В профиле полно милых фотографий котиков Лили и Муса (от англ. moose — лось) в праздничных костюмах (последний как раз приносил кольца на свадьбе). Стоит сделать вывод, что Лили не зря ревновала, ведь ее фотографий в аккаунте почти нет. Возможно, она просто не любит фотографироваться.

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