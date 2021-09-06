В сети нашли самого серьезного свадебного кота. Его сравнили с Доном Корлеоне

Журналисту из Бруклина Ричарду Ларсону выпала честь сопровождать кота в специальной коляске на свадебной церемонии. Фото с мероприятия быстро завирусилось в твиттере.

На фотографии котик сидит с довольно серьезной мордочкой в бабочке и праздничном мини-костюме. Ему даже доверили свадебные кольца.

На момент написания материала снимок собрал более 90 тыс. ретвитов и около 2 тыс. комментариев. Сам журналист отметил, что котик немножко заскучал на церемонии, но очень впечатлил и порадовал гостей.

«Вернулся домой со свадьбы, где моей задачей было сопровождать носителя кольца», — написал Ларсон в посте.