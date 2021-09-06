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Фестиваль Context. Diana Vishneva рассказал о своей кинопрограмме

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:04

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva рассказал «Афише Daily» о своей кинопрограмме, которая пройдет при поддержку Beat Films с 13 по 26 сентября в Москве и Петербурге.

В нее войдут четыре документальные картины о культовых фигурах и постановках в истории европейской и американской хореографии: «Твайла Тарп: в движении», «Без барьеров», «Галантные Индии: перезагрузка» и «Алвин Эйли: Визионер танца».

Первый фильм расскажет о выдающемся хореографе и экспериментаторе Твайле Тарп, которая разрушила жанровые рамки и изобрела кроссовер-балет, работала на Бродвее с Бобом Диланом и получила предстижные премии «Тони» и «Эмми».

Лента «Без барьеров» представит историю жизни художника и танцовщика Билла Шеннона, который, несмотря на тяжелое заболевание тазобедренных суставов, изобрел собственный уличный стиль, стал известным скейтером и ставил хореографию для Цирка дю Солей.

«Галантные Индии: перезагрузка» приоткроет историю создания сенсационной постановки барочной оперы Рамо, над которой работали видеохудожник Клеман Кожитор и хореограф Бинту Дембеле. Спектакль, основанный на либретто 300-летней давности, стал острым высказыванием о современном мире.

Завершит кинопрограмму «Алвин Эйли: Визионер танца» — картина об афроамериканском хореографе, первым поднявшем на сцену Америки темнокожих танцовщиков и их пластику, музыку и культуру.

Фестиваль Context. Diana Vishneva стартовал в Москве и Петербурге 29 августа. Он продлится до 4 октября. «Афиша Daily» рассказывала о его самых ожидаемых событиях.

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