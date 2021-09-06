перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
David Bowie, Alice in Chains и Lord Huron: самые красивые и грустные песни по мнению пользователей 18:22
Фестиваль Context. Diana Vishneva рассказал о своей кинопрограмме 18:04
Творческий метод, кураторство и выставка для «Гаража»: художник Томас Деманд прочтет лекцию в музее 18:00
Умер актер Жан-Поль Бельмондо 17:32
Йозеф Карл Штилер/Wikipedia
Нейросеть закончила незаконченную симфонию Бетховена 17:20
Чем заняться в выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: группа «Колокол», вечеринка Unity и пинг-понг 16:46
«Яндекс» обжалует запрет выдавать в поиске результаты по запросу «умное голосование» 16:40
Faces & Laces расширился на два уик-энда и анонсировал специальную программу 16:18
Боец Федор Емельяненко подал документы в магистратуру на агронома 16:05
Pawel Czerwinski/Unsplash
Москвичам предложили билеты в кино, на выставки и спектакли за отсортированный мусор 15:42
От постакадемического до авангарда: фестиваль современного искусства «Форма» пройдет 11–12 сентября 15:18
Девушка арестованного Юрия Хованского обвинила силовиков в краже 600 тыс. рублей во время обыска 15:10
Талибы заявили о взятии Панджшера и прекращении войны. СМИ пишут о бегстве бывшего вице-президента 14:50
«Книги захламляют голову»: слова Павла Дурова о вреде Netflix и TikTok превратились в мем 14:47
Андрей Королев/Facebook
Илон Маск позвал в гости внука Сергея Королева и показал ему завод SpaceX 14:29
Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии 14:24
Adult Swim воссоздал еще две сцены из «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом из «Назад в будущее» 13:57
«Стрелка» проведет «Ярмарку вакансий». Прямо там молодые архитекторы смогут найти работу 13:56
Леонид Волков: Роскомнадзор приступил к блокировке сайта «Умного голосования» 13:07
Глава ЦИК предложит поправки в закон после появления «двойников» кандидата Бориса Вишневского Обновлено в 13:03
Отключить рекламу

Творческий метод, кураторство и выставка для «Гаража»: художник Томас Деманд прочтет лекцию в музее

Виктория Шанина
Сегодня в 18:00

9 сентября немецкий художник Томас Деманд выступит с паблик-током в лектории «Гаража». Он расскажет о своем творческом методе, опыте кураторства и о работах, созданных для выставки в музее.

Деманд — куратор, автор архитектурных проектов и фотографий своих бумажных скульптур. Он заимствует изображения событий из прессы и других источников, воспроизводит эти сцены в реальном масштабе из картона и бумаги, после чего делает снимки, а затем разрушает.

На вечере в «Гараже» Томас Деманд поговорит о границе между правдой и мифом, о разных воплощениях и ипостасях себя как художника.

«Скульптор-монументалист, архитектор, документальный фотограф, мастер различных коллабораций и взаимодействий, стягивающий разные полюса современной культуры», — описывает «Гараж» Деманда.

Художник создал выставку «Зеркало без памяти». Экспозиция состоит из нескольких фрагментов и распространяется на два этажа. Первый посвящен осмыслению идей макетности и моделей, которые находят свое воплощение через взаимодействие с архитекторами бюро SANAA и Caruso St John.

На втором этаже эта диалоговая энергия приобретает другие очертания, и первое, что видит зритель, поднимаясь по лестницам, — подвесные конструкции-кинотеатры, где показываются фильмы немецкого режиссера и идеолога нового немецкого кино Александра Клуге.

Эти кинопавильоны — отсылка к конструктивистскому формообразованию, а фильмы Клуге — видеопродолжения трех работ Деманда, представленных на выставке: «Хранилище», «Пять глобусов», «Руина».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Клуге
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить