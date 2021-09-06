Творческий метод, кураторство и выставка для «Гаража»: художник Томас Деманд прочтет лекцию в музее

9 сентября немецкий художник Томас Деманд выступит с паблик-током в лектории «Гаража». Он расскажет о своем творческом методе, опыте кураторства и о работах, созданных для выставки в музее.

Деманд — куратор, автор архитектурных проектов и фотографий своих бумажных скульптур. Он заимствует изображения событий из прессы и других источников, воспроизводит эти сцены в реальном масштабе из картона и бумаги, после чего делает снимки, а затем разрушает.

На вечере в «Гараже» Томас Деманд поговорит о границе между правдой и мифом, о разных воплощениях и ипостасях себя как художника.

«Скульптор-монументалист, архитектор, документальный фотограф, мастер различных коллабораций и взаимодействий, стягивающий разные полюса современной культуры», — описывает «Гараж» Деманда.

Художник создал выставку «Зеркало без памяти». Экспозиция состоит из нескольких фрагментов и распространяется на два этажа. Первый посвящен осмыслению идей макетности и моделей, которые находят свое воплощение через взаимодействие с архитекторами бюро SANAA и Caruso St John.

На втором этаже эта диалоговая энергия приобретает другие очертания, и первое, что видит зритель, поднимаясь по лестницам, — подвесные конструкции-кинотеатры, где показываются фильмы немецкого режиссера и идеолога нового немецкого кино Александра Клуге.

Эти кинопавильоны — отсылка к конструктивистскому формообразованию, а фильмы Клуге — видеопродолжения трех работ Деманда, представленных на выставке: «Хранилище», «Пять глобусов», «Руина».