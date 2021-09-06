Нейросеть закончила незаконченную симфонию Бетховена

Французский дирижер Гийом Берни и оркестр Nexus использовали искусственный интеллект, чтобы завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, которую сам композитор закончить не успел. Об этом пишет News 24.

Музыканты обратились за помощью к Флориану Коломбо, ученому из Федеральной политехнической школы Лозанны, который создал нейросеть, способную писать музыку (над ней специалист работал 10 лет).

Коломбо загрузил в алгоритм все 16 струнных квартетов Бетховена, чтобы программа выделила основные гармонические и мелодические структуры композитора. Затем нейросеть создала произведение на основе одного из фрагментов темы, которая, по мнению экспертов, могла быть черновиком Десятой симфонии.

Музыкальную пьесу, созданную нейросетью, Берни назвал «BeethovANN Symphony 10.1», где ANN — это artificial neural network (в переводе с английского «искусственная нейронная сеть»). Композицию исполнили на концерте в Лозанне. Музыканты во время репетиции были удивлены, насколько гармоничной получилась музыка, созданная ИИ.

«В симфонии есть что‑то от Бетховена, но все-таки это BeethovANN. Нам открывается что‑то новое», — сказал Коломбо.