Чем заняться в выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: группа «Колокол», вечеринка Unity и пинг-понг

В эти выходные поп-ап-проект Jameson Yard x Strelka Bar устраивает вечера с электронной музыкой от группы «Колокол», ивентом от команды Unity и днем рождения Ping Pong Club Moscow. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

9 сентября, 21.00–23.30

Филипп Горбачев и группа «Колокол»

Вход платный, билеты тут

За вечер четверга будет отвечать Филипп Горбачев — основатель проекта «Колокол», диджей, продюсер и резидент System 108. Знаток техно и хауса внезапно увлекся русской традицией колокольных звонов и придумал, как сочетать ее со своим богатым бэкграундом в электронной музыке. Работы проекта «Колокол» — это одновременно остроактуальный саунд-арт и напоминание о многовековой истории звонарского искусства. Инструментарий группы — струнные, духовые, синтезаторы и иная электроника, а также собственно колокола множества разных видов: от храмовых до так называемых плоских колоколов, они же латунные и медные била.

Состав ансамбля варьируется от выступления к выступлению, но на эксклюзивном концерте в поп-ап-проекте Jameson Yard x Strelka Bar он будет максимально полным: к Филиппу Горбачеву присоединится профессиональный звонарь Александр Чайка, гитарист Андрей Клинг, саксофонист Сергей Храмцевич, перкуссионистка Таисия Радченко, мастер видео-арта Елизавета Мамонова и другие.

10 сентября, 23.00–4.00

Unity Night

Вход свободный

Команда Unity Moscow встречает осень большой семейной вечеринкой от диджеев и частых гостей Jameson Yard x Strelka Bar. 10 сентября выступят сооснователь Unity Андрей Пирумов вместе со своим братом по группировке Flammable Beats Андреем Чагиным, а также бельгиец Lefto. Сет последнего — это «мишленовское поке» из хауса, хип-хопа и фанка. Организаторы уверены, музыка, которую он отыграет в ночь с 10 на 11 сентября во дворе «Стрелки», через полгода окажется в чартах всех стримингов.

11 сентября, 23.00–4.00

11 лет проекту Ping Pong Club Moscow

Вход свободный

Ping Pong Club Moscow отмечает 11-летие клуба любителей игры в пинг-понг. Вечеринка продлится всю ночь, а за музыку отвечать будут Леонид Липелис, основатель PPCM Леша Киселев и его подруги из дуэта DDoS. «Приходите поиграть и поплясать в честь главных популяризаторов этого чудесного развлечения», — пишет поп-ап-проект Jameson Yard x Strelka Bar.