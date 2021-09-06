Faces & Laces расширился на два уик-энда и анонсировал специальную программу

С 11 по 26 сентября в Москве пройдет специальная программа выставки уличной культуры Faces & Laces. В ней примут участие партнеры проекта — бары, культурные центры, дружественные площадки и известные московские локации. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Попасть на все события и воспользоваться всеми спецпредложениями программы можно будет по классическому билету на Faces & Laces — он становится абонементом. Его обладателям станут доступны:

новые позиции в меню и скидки на доставку от гастролейбла Food Rec;

эксклюзивные коктейли в арт-пространстве «Интроверт»;

скидки на все услуги в салоне Mates;

мероприятия и авторские блюда от Kebar nonstop;

специальное меню в кафе The Mission и другие предложения.

Основная серия событий пройдет во второй уик-энд (25–26 сентября). Она будет включать большую концертную программу и регулярный офлайн-проект Locals Black Market, где можно будет познакомиться с брендами, проектами и комьюнити, разделяющими ценности Faces & Laces.

Информация о всех участниках и событиях Faces & Laces 2021 появится 7 сентября на специальной карте на сайте проекта. Абонементы можно купить тут.

В этом году Faces & Laces отмечает свое пятнадцатилетие. Флагманское событие предварила серия кураторских проектов, объединенных темой «Любовь». В прошлом году выставка впервые за свою историю не состоялась из‑за пандемии.